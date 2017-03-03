У Миргородській гімназії відкриють клас “Інтелект України”

Для першокласників нового 2017-2018 навчального року в гімназії ім. Тараса Шевченка розпочне роботу проектний клас “Інтелект України”. Його програма розроблена Харківською гімназією та втілена в життя як експеримент у 1996 році. Нині проект узгоджений на рівні Міністерства освіти і науки України. Пізніше у різних куточках України почали відкривати класи із такою методикою викладання.

У Миргороді на базі гімназії за експеримент візьметься вчитель початкових класів Юлія Шульгіна. Для зарахунку до такого класу необхідно скласти нескладний тест. У проектному класі діти не просто отримуватимуть готові знання, а здобувають їх шляхом відкриття через самостійну практичну діяльність. Такий принцип добре знають і підтримують і представники методичного кабінету міського відділу освіти, які теж були одними із ініціаторів відкриття у Миргороді проектного класу “Інтелект України”, повідомляє сайт Миргородської міської ради.

