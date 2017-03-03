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Освіта, Полтавщина, Суспільство



2017 03 03 13:51:07

У Миргородській гімназії відкриють клас “Інтелект України”

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Для першокласників нового 2017-2018 навчального року в гімназії ім. Тараса Шевченка розпочне роботу проектний клас “Інтелект України”. Його програма розроблена Харківською гімназією та втілена в життя як експеримент у 1996 році. Нині проект узгоджений на рівні Міністерства освіти і науки України. Пізніше у різних куточках України почали відкривати  класи із такою методикою викладання.

У Миргороді на базі гімназії за експеримент  візьметься вчитель початкових класів Юлія Шульгіна. Для зарахунку до такого класу необхідно  скласти  нескладний тест. У проектному класі діти не просто отримуватимуть готові знання, а здобувають їх шляхом відкриття через самостійну практичну діяльність. Такий принцип добре знають і підтримують і представники методичного кабінету міського відділу освіти, які теж були одними із ініціаторів відкриття у Миргороді проектного класу “Інтелект України”, повідомляє сайт Миргородської міської ради.

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