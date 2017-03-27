У Миргороді вшанували пам’ять колишнього міського голови
25 березня виповнилося три роки з дня смерті колишнього міського голови Миргорода, активного учасника Революції Гідності Василя Третецького.
Три роки тому в Миргороді стався резонансний злочин – у центрі міста було вчинено напад на активного учасника Революції Гідності, одного з лідерів місцевого майдану Василя Третецького. Після отриманого кульового поранення, Василь Пилипович потрапив до лікарні. Проте не вижив. Про це повідомили у Миргородській міській раді.
Пам’ять патріота і громадського діяча вшанували у краєзнавчому музеї презентацією портрету Третецького. Його автор Олександр Шолуха передав вольовий характер та незламний дух героя.
На зустрічі побратими Василя Третецького вкотре порушили питання покарання винних у його вбивстві. Зокрема, оприлюднили звернення від Миргородського полку українського козацтва, БФ “Земля Миргородщини”, Асоціації воїнів-десантників Миргороддщини та Асоціації фермерів району до правоохоронних органів з вимогою надати інформацію про хід розслідування.
Вшанували пам’ять Василя Третецького і покладанням квітів до пам’ятного знаку, встановленого на його честь.
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