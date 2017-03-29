2017 03 29 12:16:47

У Миргороді триває двомісячник чистоти, благоустрою та озеленення

Починаючи з 10 березня у Миргороді триває двомісячник чистоти, благоустрою та озеленення.

Як повідомляють у міській раді, для громади – це добра нагода силами комунальних служб та мешканців навести лад на всій території, прибрати сміття та озеленити місто. Таку акцію організували мешканці мікрорайону “Почапці” на вулиці Енергетиків.

Минулої суботи дорослі і діти працювали на свіжому повітрі: загрібали торішнє листя та садили дерева на території дитячого майданчика, облаштованого торік, та прилеглої місцини.

“Для більшості присутніх дорослих, які цього дня охоче долучилися до доброї справи, це вже звична традиційна подія. На суботник батьки прийшли з дітьми, щоб спільно зробити корисну справу”, – розповів заступник голови вуличного комітету Володимир Ворохобов.

Люди залюбки долучаються до прибирання, приходять зі своїм інвентарем, дружно працюють на вулицях та благоустроюють зони відпочинку.