2017 03 24 15:15:29

У Миргороді припинили діяльність грального закладу

Під час санкціонованого обшуку за місцем розташування грального закладу вилучили 11 системних блоків, 3 мобільних термінали та 11 моніторів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За інформацією Управління захисту економіки в Полтавській області, обшук провели у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).

Санкція статті передбачає штраф від 170 тисяч до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.