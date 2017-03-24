У Миргороді припинили діяльність грального закладу
Під час санкціонованого обшуку за місцем розташування грального закладу вилучили 11 системних блоків, 3 мобільних термінали та 11 моніторів. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
За інформацією Управління захисту економіки в Полтавській області, обшук провели у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом).
Санкція статті передбачає штраф від 170 тисяч до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.
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