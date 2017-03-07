2017 03 07 18:07:52

У Миргороді пройшли змагання з кульової стрільби

В приміщенні товариства сприяння обороні України відбулися змагання з кульової стрільби з пневматичної зброї в залік міської Спартакіади трудових колективів.

Напружена боротьба за перемогу точилася як серед чоловіків так і серед жінок. Після прискіпливого вивчення мішеней у чоловіків перемогу з результатом 44 набраних очки здобув представник управління експлуатації газового господарства – Ігор Мельченко, лише додаткові показники розподілили Романа Коломійця – 3 ТВУЗ – друге місце та Юрія Рожка – коледж ім.М.В.Гоголя – третє місце. Серед жінок впевнену перемогу здобула представниця коледжу – Світлана Кришталь з результатом 43 вибитих очки, друге місце посіла представниця газового управління – Ірина Іщенко, а третьою стала представниця 3 ТВУЗ – Олеся Назаренко. В командному заліку перше місце завоювала команда коледжу ім.М.В.Гоголя, другими стали представники 3 ТВУЗ і вперше призерами змагань із стрільби стала команда газового господарства. Після п’яти видів змагань попереду йде команда 3 ТВУЗ, яка набрала 65 залікових очок, на друге місце, після успіху в стрільбі, вийшла команда коледжу ім.М.В.Гоголя – 62 очки і третьою йде команда ТОВ “Енергофінанс” – 58 очок.



Вже 11 квітня 2017 року, о 12 годині дня, в спортивному залі коледжу ім.М.В.Гоголя розпочинаються змагання з волейболу. Миргородська міська рада запрошує вболівальників відвідати ці змагання та підтримати учасників.