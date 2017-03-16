У Миргороді поліцейські затримали чоловіка при спробі утекти з викраденим товаром
Дільничні офіцери поліції завадили мешканцю Миргорода зникнути з місця скоєння злочину з викраденими майном. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Скориставшись зайнятістю продавців магазину косметики та парфумерії, чоловік непомітно взяв із полиці торгівельної зали чоловічі парфуми і, сховавши їх під курткою, непомітно покинув приміщення.
Відсутність товару виявила керуюча магазином, яка і повідомила про крадіжку в поліцію. Дільничні, які негайно прибули на місце події за викликом, затримали підозрюваного неподалік від торгівельного центру. Ним виявився 29-річний чоловік, який вже потрапляв у поле зору поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку).
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