2017 03 16 17:05:34

У Миргороді поліцейські затримали чоловіка при спробі утекти з викраденим товаром

Дільничні офіцери поліції завадили мешканцю Миргорода зникнути з місця скоєння злочину з викраденими майном. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Скориставшись зайнятістю продавців магазину косметики та парфумерії, чоловік непомітно взяв із полиці торгівельної зали чоловічі парфуми і, сховавши їх під курткою, непомітно покинув приміщення.

Відсутність товару виявила керуюча магазином, яка і повідомила про крадіжку в поліцію. Дільничні, які негайно прибули на місце події за викликом, затримали підозрюваного неподалік від торгівельного центру. Ним виявився 29-річний чоловік, який вже потрапляв у поле зору поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку).