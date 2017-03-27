2017 03 27 16:11:31

У Миргороді почали ремонтувати дороги

Робітники КП “Миргородагрошляхбуд” відновлюють дорожнє полотно на вулицях Грекова, Харківка, Тичини та Озерна. Про це повідомила головний спеціаліст відділу капітального будівництва міської ради Наталя Двигало.

“Асфальт у Миргороді “латають” кожної весни, проте цьогоріч ситуація справді критична, окрім різких перепадів температури руйнує асфальтне покриття ще й велика кількість важковагового транспорту, що заїжджає до міста. Тож ремонт доріг обіцяє бути тривалим і коштовним”, – зазначила вона.

У зв’язку з критичним станом доріг, повідомила Наталя Двигало, на найближчій сесії міської ради планується розглянути питання про виділення додатково 750 тисяч гривень на поточні та 250 тисяч гривень на капітальні ремонтні роботи. За наявності вільних коштів у міському бюджеті даний напрям протягом року будуть дофінансовувати.

Паралельно з поточним ремонтом міських доріг, проводиться також капітальний ремонт дорожніх розв’язок у районах шляхопроводу. Працюють максимально оперативно. На кожному з об’єктів – окрема бригада. Цього року ямки вирізають фрезою та спеціально готують до асфальтування. Говорять, так ремонт буде більш якісним.