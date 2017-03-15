У Миргороді платитимуть за проїзд як і у Полтаві – 4 грн
На засіданні виконавчого комітету Миргородської міської ради затвердили нову вартість проїзду в громадському транспорті – 4 гривні. Про це повідомили в Миргородській міській раді.
З 20 березня тариф на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, який працює в режимі маршрутного таксі, становитиме чотири гривні.
За поясненням начальника відділу економічного прогнозування і туризму Оксани Голуб, враховуючи звернення перевізників та для приведення у відповідність тариф економічно обґрунтованим витратам, зважаючи на зростання вартості матеріальних ресурсів і пально-мастильних матеріалів, розміру мінімальної заробітної плати, з метою збереження діючої маршрутної мережі та задоволення потреб громадян у доступних, якісних і безпечних перевезеннях, виконавчий комітет міської ради прийняв рішення “Про встановлення граничного тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі.
Після підняття вартості за проїзд, за словами міського голови Сергія Соломахи, підвищаться і вимоги до технічного стану транспортних засобів, їх чистоти, поведінки водіїв, дотримання графіка і маршрутів.
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