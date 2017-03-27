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Медицина, Полтавщина, Суспільство



2017 03 27 13:34:44

У минулому році на Полтавшині не зафіксовано жодного випадку материнської смертності, – Людмила Іванова

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Днями у Полтаві відбулось засідання лікарів, під час якого провідні фахівці Полтавщини обговорили репродуктивне здоров’я жінок.

Як зазначила під час засідання доцент кафедри акушерства і гінекології №2 ВДНЗУ “Української медичної стоматологічної академії” Людмила Добровольська, репродуктивне здоров’я – це можливість зачати, виносити та народити здорову дитину.

“Завдяки програмі “Репродуктивне здоров’я нації”, яка діяла до 2015 року на Полтавщині вдалося зменшити рівень смертності дітей та матерів. У 2016 році у Полтавській області не було жодного випадку материнської смертності”, – повідомила головний спеціаліст, акушер-гінеколог відділу медичної допомоги матерям і дітям Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Іванова.dsc_0176

Фахівці, розповіли, що раніше, завдяки програмам, виділялись фінанси на засоби контрацепції для молоді та малозабезпечених жінок, проте відсутність нової державної підтримки знецінює попередні надбання у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Лікарі наголосили, що фаховий лікар повинен приймати 4 – 7 пологів за добу, для підтримки фахового рівня спеціаліста. У пологовому стаціонарі має відбуватися не менше 400 пологів на рік, тоді стаціонар вважається безпечним для матері та дитини.

“Кожна жінка має право на лікаря з високим фаховим рівнем”, – зауважила Людмила Іванова.

Тому було прийнято рішення деякі пологові відділення у області закрити. На сьогоднішній день у Полтавській області працює 15 пологових стаціонарів із 25, а лікарі, в них мають високий фаховий рівень.

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“Нова соціальна програма «Репродуктивне здоров’я нації” на період 2017 – 2021рр. буде й надалі сприяти збереженню репродуктивного здоров’я та правильному плануванню сім’ї” – сказала завідувачка обласним Центром планування сімї Людмила Касьян.

“Здорова жінка – здорова дитина. Це повинно бути пріоритетом у державі та у кожній родині», – наголосила Людмила Іванова.

Нагадаємо, на Полтавщині зменшилася кількість підліткових абортів та пологів.

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