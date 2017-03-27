2017 03 27 13:34:44

У минулому році на Полтавшині не зафіксовано жодного випадку материнської смертності, – Людмила Іванова

Днями у Полтаві відбулось засідання лікарів, під час якого провідні фахівці Полтавщини обговорили репродуктивне здоров’я жінок.

Як зазначила під час засідання доцент кафедри акушерства і гінекології №2 ВДНЗУ “Української медичної стоматологічної академії” Людмила Добровольська, репродуктивне здоров’я – це можливість зачати, виносити та народити здорову дитину.

“Завдяки програмі “Репродуктивне здоров’я нації”, яка діяла до 2015 року на Полтавщині вдалося зменшити рівень смертності дітей та матерів. У 2016 році у Полтавській області не було жодного випадку материнської смертності”, – повідомила головний спеціаліст, акушер-гінеколог відділу медичної допомоги матерям і дітям Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Іванова.

Фахівці, розповіли, що раніше, завдяки програмам, виділялись фінанси на засоби контрацепції для молоді та малозабезпечених жінок, проте відсутність нової державної підтримки знецінює попередні надбання у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

Лікарі наголосили, що фаховий лікар повинен приймати 4 – 7 пологів за добу, для підтримки фахового рівня спеціаліста. У пологовому стаціонарі має відбуватися не менше 400 пологів на рік, тоді стаціонар вважається безпечним для матері та дитини.

“Кожна жінка має право на лікаря з високим фаховим рівнем”, – зауважила Людмила Іванова.

Тому було прийнято рішення деякі пологові відділення у області закрити. На сьогоднішній день у Полтавській області працює 15 пологових стаціонарів із 25, а лікарі, в них мають високий фаховий рівень.

“Нова соціальна програма «Репродуктивне здоров’я нації” на період 2017 – 2021рр. буде й надалі сприяти збереженню репродуктивного здоров’я та правильному плануванню сім’ї” – сказала завідувачка обласним Центром планування сімї Людмила Касьян.

“Здорова жінка – здорова дитина. Це повинно бути пріоритетом у державі та у кожній родині», – наголосила Людмила Іванова.

Нагадаємо, на Полтавщині зменшилася кількість підліткових абортів та пологів.