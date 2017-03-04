2017 03 04 09:20:38
У місцях концентрації ДТП у Полтаві чергуватимуть постійні патрулі
З наступного тижня у місцях концентрації аварій у Полтаві будуть чергувати постійні пости патрульних.
Про це під час підбиття підсумків року роботи патрульної поліції Полтави повідомив начальник Управління патрульної поліції Віталій Мельничук
За його словами, головна мета — забезпечити дотримання правил дорожнього руху.
При цьому він не уточнив небезпечні місця, де патрулюватимуть поліцейські.
Мітки: дтп•патрульні•полтава
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