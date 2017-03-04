2017 03 04 09:20:38

У місцях концентрації ДТП у Полтаві чергуватимуть постійні патрулі

З наступного тижня у місцях концентрації аварій у Полтаві будуть чергувати постійні пости патрульних.

Про це під час підбиття підсумків року роботи патрульної поліції Полтави повідомив начальник Управління патрульної поліції Віталій Мельничук

За його словами, головна мета — забезпечити дотримання правил дорожнього руху.

При цьому він не уточнив небезпечні місця, де патрулюватимуть поліцейські.