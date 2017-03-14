2017 03 14 12:59:12

У Полтаві проходить тренінг із захисту прав ВПО

Просто зараз, 14 березня 2017 року, в місті Полтаві в приміщенні громадської організації «КримСОС», яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у програмах, пов’язаних із захистом переселенців, розпочався тренінг для працівників Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Проблемні питання надання первинної та вторинної правової допомоги ВПО».

Захід відбувається в межах реалізації Меморандуму про співпрацю, який підписано між Координаційним центром з надання правової допомоги та ГО «КримСОС» та домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі 10 лютого 2017 року.

«Дуже важливим для нас на сьогоднішній день є не лише набуття нових знань в сфері забезпечення прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а й отримання практичних навичок в цьому напрямку, адже ГО «КримСОС» має чималий багаж досвіду та позитивних практик допомоги внутрішньо переміщеним особам. Сподіваюсь, що отримана сьогодні інформація поглибить ваші знання, стане корисною у роботі з внутрішньо переміщеними особами та підвищить рівень надання правової допомоги цій категорії осіб», – зазначив Ігор Рибас, директор Першого полтавського МЦ з надання БВПД під час вступного слова.

Директор Другого полтавського МЦ з надання БВПД Людмила Бубир також відмітила унікальну можливість фахівців бюро правової допомоги та місцевих центрів отримати практичні знання захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також подякувала організаторам за створення умов для працівників з інших населених пунктів взяти участь в тренінгу.

Під час заходу учасники обговорять наступні питання: загальне поняття захисту прав ВПО, соціальні та трудові права, пенсійне забезпечення ВПО, відшкодування збитків за знищене в зоні АТО майно, особливості судового захисту, особливості вчинення правочинів щодо майна, яке розташоване в зоні проведення АТО та в АРК Крим, вичерпання заходів національного захисту для захисту прав ВПО на міжнародному рівні та багато іншого. Набуті знання планується закріпити практичними знаннями.