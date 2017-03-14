У Полтаві проходить тренінг із захисту прав ВПО

Просто зараз, 14 березня 2017 року, в місті Полтаві в приміщенні громадської організації «КримСОС», яка є виконавчим партнером Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у програмах, пов’язаних із захистом переселенців, розпочався тренінг для працівників Місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги на тему: «Захист прав внутрішньо переміщених осіб. Проблемні питання надання первинної та вторинної правової допомоги ВПО».
Захід відбувається в межах реалізації Меморандуму про співпрацю, який підписано між Координаційним центром з надання правової допомоги та ГО «КримСОС» та домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі 10 лютого 2017 року.
«Дуже важливим для нас на сьогоднішній день є не лише набуття нових знань в сфері забезпечення прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, а й отримання практичних навичок в цьому напрямку, адже ГО «КримСОС» має чималий багаж досвіду та позитивних практик допомоги внутрішньо переміщеним особам. Сподіваюсь, що отримана сьогодні інформація поглибить ваші знання, стане корисною у роботі з внутрішньо переміщеними особами та підвищить рівень надання правової допомоги цій категорії осіб», – зазначив Ігор Рибас, директор Першого полтавського МЦ з надання БВПД під час вступного слова.
Директор Другого полтавського МЦ з надання БВПД Людмила Бубир також відмітила унікальну можливість фахівців бюро правової допомоги та місцевих центрів отримати практичні знання захисту інтересів внутрішньо переміщених осіб, а також подякувала організаторам за створення умов для працівників з інших населених пунктів взяти участь в тренінгу.
Під час заходу учасники обговорять наступні питання: загальне поняття захисту прав ВПО, соціальні та трудові права, пенсійне забезпечення ВПО, відшкодування збитків за знищене в зоні АТО майно, особливості судового захисту, особливості вчинення правочинів щодо майна, яке розташоване в зоні проведення АТО та в АРК Крим, вичерпання заходів національного захисту для захисту прав ВПО на міжнародному рівні та багато іншого. Набуті знання планується закріпити практичними знаннями.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+