2017 03 23 17:07:04

У Лубнах провели акцію «День профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання серед осіб старечого віку»

Напередодні Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз Полтавська обласна молодіжна громадська організація «Твій Світ» провела акцію «День профілактики туберкульозу та хронічних захворювань органів дихання серед осіб старечого віку».

Олександр Чепур, керівник молодіжної громадської організації «Твій Світ» зазначив, що проведення такого заходу обумовлено не тільки тим, що сьогодні туберкульоз перестав бути суто медичною проблемою і став соціальною, а і необхідністю для людини навчатися у будь якому віці.

Тому для учасників влаштували навчання, використовуючи його активні методи. На початку зустрічі ведучі заходу запропонували перевірити власний рівень знань щодо профілактики, шляхів передачі та лікування туберкульозу та заповнити експрес – анкету. Психолог Юлія провела інтерактивні вправи, які допомогли структурувати наявні знання, дізнатися про прості й дієві методи профілактики і боротьби з туберкульозом.

Активне пожвавлення і багато питань викликала сесія про ефективність використання індивідуальної маски. Інструктаж з правильного одягання маски провели студенти Лубенського медичного училища, а після навчання кожному бажаючому виміряли артеріальний тиск.

На останок організатори акції вручили учасникам дипломи за активну участь у навчанні та закликали лубенців похилого віку уважно ставитися до власного здоров’я і пройти флюорографічне обстеження.

У відділенні соціально-побуто вої адаптації центру допомагають особам похилого віку вести правильний спосіб життя, зберігати фізичну активність та отримувати необхідну інформацію, що суттєво знижують ризики інфікування туберкульозом та вберігають від захворювань, повідомляють у громадській організації «Твій Світ».



Захід відбувся в рамках проекту «Організація роботи волонтерських соціальних пунктів допомоги для мешканців віддалених сіл Лубенського району, які постраждали від націонал- соціалізму», що реалізується за підтримки Німецького федерального фонду «Пам’ять. Відповідальність . Майбутнє» в рамках програми фонду «Місце зустрічі: діалог».