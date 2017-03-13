У Лохвицькому районі запровадили карантин через лейкоз великої рогатої худоби
Через це в в Лохвицькі районній державній адміністрації зібрали засідання районної протиепізоотичної комісії.
Обговорили питання щодо виявлення лейкозу великої рогатої худоби в Лохвицькому районі, та шляхи усунення негативного впливу цього захворювання, на тварин та населення.
Як повідомили в Лохвицькій РДА, результатами лабораторних досліджень Лохвицьке районне лабораторне відділення Гадячського МВПЛД виявило на території району лейкоз великої рогатої худоби. Це сталося в СВТ «Токарі» – керівник М. Бондар, Токарівської сільської ради. Відбори проб проводилися 26 лютого, та підтвердилися в результаті повторних аналізів 2 березня.
У районі запровадили з 10 березня карантинні заходи в Токарівській сільській раді. Комісія також дала доручення всім необхідним відповідальним особам та службам району вжити необхідних заходів, щодо контролю за нерозповсюдженням хвороби, та контролем за якістю продукції, яку виробляє СВТ «Токарі».
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