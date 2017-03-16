2017 03 16 16:48:10

У Лохвиці викрили серійного крадія велосипедів

31-річний чоловік викрадав двоколісні транспортні засоби біля місцевих магазинів. За один день він привласнив три велосипеди. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області. Про це повідомили в

Правоохоронці встановили, що до скоєного причетний 31-річний житель одного із сіл району, раніше судимий за аналогічні злочини.

Велосипеди чоловік переховував на території нежилого будинку на околиці міста Лохвиця.

Зі слів крадія стало відомо, що викрадене продати, а отримані кошти планував витратити на власні потреби. Зловмисника поліцейські затримали за місцем проживання.

Наразі викрадені велосипеди поліцейські вилучили та повернули власникам. Встановлюється причетність підозрюваного до інших правопорушень на території району.

«Слідчим відділенням Лохвицького відділу поліції відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за частино 2 статті 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка). Наразі ведеться досудове розслідування. Санкція даної статті передбачає покарання на строк до п’яти років позбавлення волі», – зазначив начальник Лохвицького відділу поліції Володимир Романенко.