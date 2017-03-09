2017 03 09 18:39:29

У Лохвиці відбувся районний турнір з волейболу

У спортивному залі Лохвицької комплексної дитячо-юнацької спортивної школи відбувся традиційний районний турнір з волейболу, у якому змагалися команди представниць прекрасної статі різного віку.

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

За результатами змагань перше місце зайняла команда лохвицьких медиків, друге – Лохвицької КДЮСШ-1, а третьою стала волейбольна команда з с. Вирішальне.