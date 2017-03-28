2017 03 28 17:05:44

У Лохвиці вчили реалізовувати свої ідеї

У Лохвицькій центральній районній бібліотеці ім. Г.С. Сковороди провели безкоштовний тренінг про успішне написання грантової заявки, аби отримати фінансування на реалізацію своєї ідеї.

Про це повідомили в Лохвицькій міській раді.

Своїми знаннями та досвідом поділилася Анастасія Мельниченко громадська діячка, голова громадської організації «Студена», співзасновниця проекту Хрулі-на-Сулі.

Всі учасники прослухали теоретичну частину та презентували проекти написання заявок. Після закінчення тренінгу отримали сертифікати про участь. Всім було цікаво та корисно.