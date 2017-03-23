У Лохвиці стартував двомісячник чистоти

Про це повідомили в перес-службі Лохвицької міської ради.
Так з 20 березня по 20 квітня передбачене прибирання міських територій, закріплених за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами – підприємцями, а 24 і 31 березня відбудуться суботники з розчищення Соснового парку та прорідженою молодої сосни.
Начальнику Лохвицької міської служби благоустрою доручилисиворити 32 тимчасових робочих місця для залучення осіб з числа зареєстрованих безробітних. Також залучатимуть до роботи осіб, які мають виконувати громадські роботи, як покарання чи адміністративне стягнення. Такі роботи проводитимуть на базі КП «Лохвиця-сервіс».
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