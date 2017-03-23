2017 03 23 20:39:38

У Лохвиці стартував двомісячник чистоти

Весняний двомісячник чистоти проведуть у Лохвиці

Про це повідомили в перес-службі Лохвицької міської ради.

Так з 20 березня по 20 квітня передбачене прибирання міських територій, закріплених за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами – підприємцями, а 24 і 31 березня відбудуться суботники з розчищення Соснового парку та прорідженою молодої сосни.

Начальнику Лохвицької міської служби благоустрою доручилисиворити 32 тимчасових робочих місця для залучення осіб з числа зареєстрованих безробітних. Також залучатимуть до роботи осіб, які мають виконувати громадські роботи, як покарання чи адміністративне стягнення. Такі роботи проводитимуть на базі КП «Лохвиця-сервіс».