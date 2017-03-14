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Полтавщина, Суспільство



2017 03 14 18:22:14

У Лохвиці почали впорядковувати міські цвинтарі

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На кладовищі по вул. Соколовського працівниками служби благоустрою розпочали впорядковувати  території міських цвинтарів.

Як повідомили в Лохвицькій міській раді вже випиляли 5-ти фаутні тополі (діаметр стовбура від 50 до 80, висота більше 25 метрів.

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