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Полтавщина, Суспільство



2017 03 27 22:21:26

У Лохвиці озеленюють місто

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У Лохвиці стартував цьогорічний процес озеленення міста.

Про це повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради.

Працівники служби благоустрою Лохвиці висадили 20 дерев навпроти приміщення міської ради.

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