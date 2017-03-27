2017 03 27 22:21:26

У Лохвиці озеленюють місто

У Лохвиці стартував цьогорічний процес озеленення міста.

Про це повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради.

Працівники служби благоустрою Лохвиці висадили 20 дерев навпроти приміщення міської ради.