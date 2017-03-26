2017 03 26 11:02:49

У Кременчуцькому районі квартирант вкрав у власника оселі телевізор та пральну машинку

До правоохоронців Кременчуцького районного відділення поліції звернувся 48-річний кременчужанин, який повідомив, що після здачі в оренду свого дачного будинку в селі Литвиненки, житло обікрали. Заявник не виявив в будинку телевізору та пральної машини. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

За підозрою в скоєнні крадіжки правоохоронцями районного відділення затримано 58-річного квартиранта, який і винаймав оселю. Дільничні вилучили викрадені речі потерпілого.

За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 частиною 1 Кримінального кодексу України (крадіжка).