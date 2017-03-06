2017 03 06 12:12:15

У Кременчуцькому обласному спеціалізованому будинку дитини нова головлікар

Головним лікарем Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини Полтавської обласної ради призначили Наталю Лях. За відповідне рішення проголосували депутати на сьогоднішньому засіданні чотирнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання.

Враховуючи результати конкурсного відбору на заміщення вакантної посади, з Наталією Лях уклали трудовий контракт строком на 5 років

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький привітав нову головлікаря та побажав їй плідної праці.

Нагадаємо, що засідання сесії можна подивитися у прямому ефірі

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