У Кременчуцькій колонії розпочато цикл занять «Права людини при взаємодії з представниками поліції»
У Кременчуцькій виховній колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції розпочався цикл занять «Права людини при взаємодії з поліцією». До участі запросили старшого інспектора з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції України у Полтавській області підполковника поліції Наталію Мельничук.
В рамках Курсів підготовки вихованців до звільнення та завдяки налагодженій співпраці адміністрації колонії з Полтавським обласним благодійним фондом «Громадське здоров’я» (за проектом «Права і здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини») для юнаків планується провести 6 інтерактивних тематичних лекцій, які включають перегляд відеоматеріалів «Ти і поліція».
Учора, під час зустрічі, підлітки дізналися більше про права та особливості поведінки при контакті з національною поліцією. Зокрема: порядок дій, коли людину на вулиці зупиняє представник поліції; порядок дій, коли представник поліції намагається потрапити до місця проживання особистості; порядок дій, коли представники поліції викликають у відділ, повідомляє прес-службаКременчуцької виховної колонії Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
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