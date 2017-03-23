2017 03 23 23:00:26

У Кременчуцькій колонії розпочато цикл занять «Права людини при взаємодії з представниками поліції»

У Кременчуцькій виховній колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції розпочався цикл занять «Права людини при взаємодії з поліцією». До участі запросили старшого інспектора з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції України у Полтавській області підполковника поліції Наталію Мельничук.

В рамках Курсів підготовки вихованців до звільнення та завдяки налагодженій співпраці адміністрації колонії з Полтавським обласним благодійним фондом «Громадське здоров’я» (за проектом «Права і здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини») для юнаків планується провести 6 інтерактивних тематичних лекцій, які включають перегляд відеоматеріалів «Ти і поліція».

Учора, під час зустрічі, підлітки дізналися більше про права та особливості поведінки при контакті з національною поліцією. Зокрема: порядок дій, коли людину на вулиці зупиняє представник поліції; порядок дій, коли представник поліції намагається потрапити до місця проживання особистості; порядок дій, коли представники поліції викликають у відділ, повідомляє прес-служба Кременчуцької виховної колонії Північно-Східног о міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.