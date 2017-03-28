У Кременчуці затримали нетверезого водія

27 березня, близько 1-ї години ночі, патрулюючи проспектом Лесі Українки м. Кременчук екіпаж помітив автомобіль ВАЗ-2107, що рухався порушуючи Правила дорожнього руху. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука на своїй сторінці у Facebook.
Інспектори зупинили цей транспортний засіб. Під час спілкування з 29-річним водієм патрульні з’ясували, що він позбавлений права керування та має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат алкотестеру показав позитивний результат – 2,07 проміле.
Під час складання адміністративних матеріалів цей громадянин поводився зухвало та виражався нецензурною лайкою, на зауваження патрульних не реагував. Цього чоловіка затримали та доставили до відділку поліції, де склали на нього 3 адміністративні матеріали.
Чоловік отримав 2 протоколи за статтями 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння), 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та постанову за статтею 126 КУпАП (керування транспортом без відповідних документів).
З початку березня патрульні поліцейські виявили та задокументували 63 факти керування транспортом особами, що мали ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
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