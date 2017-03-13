У Кременчуці визначено переможців конкурсу “Стежками творчості Кобзаря”

І вікова категорія від 6 до 9 років:
1 місце – Стадник Поліна, 9 років, ЗОШ № 20, твір “Минають дні, минають ночі…”
2 місце – Кравченко Катерина, 7 років,ЗОШ № 8, твір “Зоре моя вечірняя”
3 місце – Темник Артем, 9 років, ЗОШ № 8, твір “Кавказ”.
ІІ вікова категорія від 10 до 14 років:
1 місце – Різниченко Єлизавета, 14 років, ОДЮК, клуб “Сатурн”, твір “Хустинка”
2 місце – Кулікова Анастасія, 14 років, ЗОШ № 20, твір “Кавказ”
3 місце – Простак Ростислав, 12 років, ліцей № 4, твір “Єретик”
ІІІ вікова категорія від 15 до 17 років:
1 місце – Вовк Яна, 15 років, ліцей № 30, твір “Плач Ярославни”
2 місце – Бабченко Надія, 17 років, вечірня (змінна) школа № 3, твір “Доля”
3 місце – Кохно Дарина, 16 років, ЗОШ № 20, твір “Розрита могила”