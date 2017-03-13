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Полтавщина, Суспільство



2017 03 13 09:38:18

У Кременчуці визначено переможців конкурсу “Стежками творчості Кобзаря”

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У глядацькій залі Будинку дитячої та юнацької творчості, на минулому тижні, відбувся міський конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка «Стежками творчості Кобзаря». Захід проводився з метою залучення учнівської молоді до літературної спадщини Т.Г. Шевченка, виховання почуття любові до Батьківщини, гордості за свою націю і державу, співпереживання за долю рідного народу, створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань, а також підтримки їх творчого потенціалу, повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.

Участь у конкурсі взяли 68 учасників. Переможців  визначали у 3-х вікових категоріях: від 6 – 9 років, від 10 – 14 років, від 15 до 17 років.

І вікова категорія від 6 до 9 років:

1 місце – Стадник Поліна, 9 років, ЗОШ № 20, твір “Минають дні, минають ночі…”

2 місце – Кравченко Катерина, 7 років,ЗОШ № 8, твір “Зоре моя вечірняя”

3 місце – Темник Артем, 9 років, ЗОШ № 8, твір “Кавказ”.

ІІ вікова категорія від 10 до 14 років:

1 місце – Різниченко Єлизавета, 14 років, ОДЮК, клуб “Сатурн”, твір “Хустинка”

2 місце – Кулікова Анастасія, 14 років, ЗОШ № 20, твір “Кавказ”

3 місце – Простак Ростислав, 12 років, ліцей № 4, твір “Єретик”

ІІІ вікова категорія від 15 до 17 років:

1 місце – Вовк Яна, 15 років, ліцей № 30, твір “Плач Ярославни”

2 місце – Бабченко Надія, 17 років, вечірня (змінна) школа № 3, твір “Доля”

3 місце – Кохно Дарина, 16 років, ЗОШ № 20, твір “Розрита могила”

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