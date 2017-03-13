2017 03 13 09:38:18

У Кременчуці визначено переможців конкурсу “Стежками творчості Кобзаря”

У глядацькій залі Будинку дитячої та юнацької творчості, на минулому тижні, відбувся міський конкурс на краще читання віршів Т.Г. Шевченка «Стежками творчості Кобзаря». Кременчуцької міської ради. Захід проводився з метою залучення учнівської молоді до літературної спадщини Т.Г. Шевченка, виховання почуття любові до Батьківщини, гордості за свою націю і державу, співпереживання за долю рідного народу, створення умов для розвитку юних талантів та обдарувань, а також підтримки їх творчого потенціалу, повідомляють на сайті



Участь у конкурсі взяли 68 учасників. Переможців визначали у 3-х вікових категоріях: від 6 – 9 років, від 10 – 14 років, від 15 до 17 років.