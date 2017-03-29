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Суспільство



2017 03 29 17:40:26

У Кременчуці водій залишив постраждалу пасажирку на місці ДТП

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50-річний водій мопеду скоїв зіткнення з автомобілем Renault». Мопедист з місця пригоди одразу зник, залишивши на місці пригоди 28-річну жінку-пасажира скутера.

Потерпілу госпіталізовано до лікарні.

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Патрульні знайшли мопед та його власника. За попередніми даними, останній перебував в нетверезому стані. Його направлено на медичне освідування до наркодиспансеру.

За фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху), про це повідомили у поліції.

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