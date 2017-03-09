2017 03 09 15:22:16

У Кременчуці відзначать День українського добровольця: програма

14 березня вперше за роки української незалежності наша країна відзначатиме День українського добровольця. Це свято встановлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників суверенітету та територіальної цілісності України, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань, які беруть активну участь у визвольній боротьбі українського народу на сході країни.

Сьогодні під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка за участю представників громадських об’єднань учасників АТО, фахівців структурних підрозділів виконавчого органу влади Кременчука провели оргкомітет, де обговорили питання відзначення Дня українського добровольця на місцевому рівні.

Попередньо передбачається, що 14 березня вшанування патріотів України, які від початку подій на сході країни, увійшли до складу добровольчих формувань, аби захистити українську землю від агресора, розпочнеться загальномасовим заходом на площі Незалежності.

О 12 годині громадські об’єднання Кременчука представлять місцевій громаді виставку про історичні події, присвячені визвольній боротьбі та розвитку добровольчого руху в Україні в період із 2014 року до цього часу. У рамках виставки кременчужанам розкажуть про героїчні подвиги їх земляків, які воювали в зоні АТО, продемонструють макети військового знаряджання, технічних засобів, привезених зі сходу України, документальні зйомки з місця боїв, тощо.

Цього дня всі охочі матимуть можливість вшанувати пам’ять героїв сучасної України, які заради її незалежного майбутнього загинули під час Революції Гідності та в зоні АТО, поклавши квіти до підніжжя пам’ятних знаків «Небесної Сотні» та учасників АТО, могил героїчних земляків.

Упродовж дня на глядачів і відвідувачів тематичної виставки чекатимуть смачна солдатська каша, приготовлена за рецептами військових кухарів. Для маленьких гостей відведуть художню зону, де дітвора під керівництвом наставників робитиме творчі вітання та дарунки військовослужбовцям, які наразі несуть службу в зоні бойових дій.

У рамках відзначення Дня українського добровольця центральними вулицями Кременчук пройде факельна хода патріотів. Її маршрут пролягатиме від меморіалу «Вічно живим» до площі Незалежності. Збір учасників ходи попереднбо призначили на 17.45 год. У путь вони вирушать о 18.00 годин проспектом Свободи до вул. Соборної. Кінцевою зупинкою ходи патріотів має стати площа Незалежності, де о 19.00 годин розпочнеться виступ патріотичного гурту «Широкий лан». До уваги автолюбителів! Під час ходи рух автотранспорту на проспекті Свободи та вулиці Соборної до площі Незалежності буде тимчасово обмежений. Це обмеження діятиме на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.