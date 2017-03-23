2017 03 23 09:47:29

У Кременчуці відсутня вакцинація проти сказу

На даний час у місті не залишилося жодної дози вакцини проти сказу.

Ні в лікарняних закладах України, ні в аптечній мережі даної вакцини наразі немає, повідомляють на сайті Кременчуцької міської ради.



Це є причиною того, що двоє із п’яти постраждалих від укусів тварин кременчужан не мають можливості пройти імунізацію, хоча це може негативно вплинути на їх здоров’я. Для постраждалої дитини, на щастя, були необхідні препарати у Кременчуцькій дитячій лікарні. Ще двоє кременчужан знайшли можливість придбати вакцину за власні кошти.

Відомо, що у Полтавській області залишилися лише 20 доз антирабічного препарату (по 6 доз у 3 лікарнях 3 районів області), тобто для забезпечення курсу імунізації всього 3 людей.

Місто має кошти, зроблені всі необхідні замовлення, направлені листи до всіх відповідних інстанцій, але поки що лише одні обіцянки.

«Закуплена МОЗ вакцина досі перебуває на карантині, і нам постійно обіцяють, що до кінця тижня ми її отримаємо. У понеділок пообіцяли, що до п’ятниці вакцина у нас буде», – зазначив Максим Середа.

Віталій Малецький дав доручення керівнику міського управління охорони здоров’я опрацювати всі можливі варіанти придбання даної вакцини, якщо необхідно, з міського бюджету будуть виділені додаткові кошти.

