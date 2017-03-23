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Полтавщина, Суспільство



2017 03 23 09:39:22

У Кременчуці відремонтують 4 великі об’єкти мережі ливневої каналізації

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Цієї весни КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводить ремонт 4 великих об’єктів  мережі ливневої каналізації, щоб відновити її приймальну спроможність. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.

 
Це ливнева каналізація на вулиці 29 вересня, яка вже більше 4 років не працювала. На даний час роботи повністю завершені.
Складна ситуація з мережею ливневої каналізації була і на вул. 40 років ДАЇ, яка практично не працювала. Під час злив і танення снігу там постійно стояла вода. Всі необхідні роботи були виконані і наразі ливнева каналізація у цьому мікрорайоні знаходиться у належному стані.
Подібна ситуація і на вул. Героїв Крут в районі будинків № 7 та № 9. Під час великих злив та масового танення снігу водою підтоплювало підвали цих житлових будинків. На цьому об’єкті, за словами начальника УЖКГ роботи ще тривають.
З проханням відремонтувати ливневу каналізацію зверталися і мешканці приватного сектору, що проживають на вул. Лікаря Богаєвського. Комунальники знайшли причину виникнення проблеми і приступили до ремонтних робіт, які планують завершити до кінця поточного тижня.

 

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