2017 03 23 09:39:22

У Кременчуці відремонтують 4 великі об’єкти мережі ливневої каналізації

Кременчуцькій міській раді. Цієї весни КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління» проводить ремонт 4 великих об’єктів мережі ливневої каналізації, щоб відновити її приймальну спроможність. Про це повідомили в



Це ливнева каналізація на вулиці 29 вересня, яка вже більше 4 років не працювала. На даний час роботи повністю завершені.

Складна ситуація з мережею ливневої каналізації була і на вул. 40 років ДАЇ, яка практично не працювала. Під час злив і танення снігу там постійно стояла вода. Всі необхідні роботи були виконані і наразі ливнева каналізація у цьому мікрорайоні знаходиться у належному стані.

Подібна ситуація і на вул. Героїв Крут в районі будинків № 7 та № 9. Під час великих злив та масового танення снігу водою підтоплювало підвали цих житлових будинків. На цьому об’єкті, за словами начальника УЖКГ роботи ще тривають.