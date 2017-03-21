2017 03 21 12:24:29

У Кременчуці відбудуться змагання з легкоатлетичного чотириборства “Дружба”

24 березня 2017 року серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів міста Кременчука будуть проведені міські змагання з легкоатлетичного чотириборства «Дружба».

Захід проведуть з метою популяризації та подальшого розвитку спорту серед учнів у місті; залучення дітей та молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; підвищення рівня спортивної майстерності легкоатлетів; виявлення кращих спортсменів та відбору до складу збірної команди міста з легкої атлетики. Програма змагань складається з бігу на різні дистанції, стрибків у висоту та довжину, а також метання малого м’яча. Міські змагання з легкоатлетичного чотириборства «Дружба» відбудуться на спортивній базі гімназії №5. Розпочнуться вони о 09.00 годин.