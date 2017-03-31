2017 03 31 12:14:13

У Кременчуці відбудеться флеш-моб “Живе серце”

У Кременчуці відбудеться фінал Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”. Під час проведення акції збираються кошти для придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору.

Флеш-моб відбудеться 9 квітня 2017 року на площі Перемоги о 12.00.

Традиційно на головній площі міста волонтери та мешканці міста, які беруть участь у акції, утворять «Живе серце» (одягаючи червоний одяг), повідомили у Кременчуцькій міській раді,

