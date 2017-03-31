MENU
Полтавщина, Суспільство



2017 03 31 12:14:13

У Кременчуці відбудеться флеш-моб “Живе серце”

6878

У Кременчуці відбудеться фінал Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”. Під час проведення акції збираються кошти для придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору.

Флеш-моб  відбудеться 9 квітня 2017 року на площі Перемоги  о 12.00. 
Традиційно на головній площі міста волонтери та мешканці міста, які беруть участь у акції, утворять «Живе серце» (одягаючи червоний одяг), повідомили у Кременчуцькій міській раді,

 

Мітки:

Loading...

54 queries in 0,545 seconds.