У Кременчуці відбудеться флеш-моб “Живе серце”

У Кременчуці відбудеться фінал Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”. Під час проведення акції збираються кошти для придбання медичного обладнання для лікування дітей з вадами зору.
Флеш-моб відбудеться 9 квітня 2017 року на площі Перемоги о 12.00. Традиційно на головній площі міста волонтери та мешканці міста, які беруть участь у акції, утворять «Живе серце» (одягаючи червоний одяг), повідомили у Кременчуцькій міській раді,
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