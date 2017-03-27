2017 03 27 13:04:27

У Кременчуці відбудеться екологічна акція “Зелена толока – 2017”

11, 12 і 13 квітня у Кременчуці пройде екологічна акція «Зелена толока-2017».

Акція стартує 11 квітня у парку «Воїнів Інтернаціоналістів». Цього дня до неї будуть залучені учнівські та студентські колективи закладів освіти міста, що розташовані на Молодіжному.

12 квітня роботи з санітарного прибирання відбудуться у парку «Крюківський», учасниками якого стануть учні та студенти правобережної частини Кременчука, а 13 квітня – екологічна акція для колективів закладів освіти центру Кременчука проводитиметься у парку «Придніпровському», повідомили у Кременчуцькій міській раді.