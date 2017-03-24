У Кременчуці відбудеться Чемпіонат України з греко-римської боротьби
На наступному тижні, з 29 по 31 березня, у Кременчуці проходитиме Чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юнаків. Змагання відбудуться на базі СК «Політехнік» КНУ ім. М. Остроградського. Очікується, що на манеж спортивного комплексу вийде 320 спортсменів віком 15 – 16 років із різних регіонів України. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюватиметься відділом єдиноборств Міністерства молоді та спорту України, управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації, відділом фізичної культури та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Федерацією греко-римської боротьби України та Федерацією греко-римської боротьби Кременчука.
Урочисте відкриття чемпіонату України з греко-римської боротьби серед юнаків відбудеться в перший день змагань – 30 березня о 14.30 годин. Спаринги між бійцями триватимуть 30 і 31 березня, починаючи з10 .00 годин.
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