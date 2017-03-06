У Кременчуці стартував двомісячник чистоти і порядку
З метою наведення належного порядку у місті після зимового періоду, своєчасного та безперебійного вивезення сміття з території Кременчука, покращення його санітарного стану, підготовки до святкування Великодня у місті стартував двомісячник чистоти і порядку. Він триватиме з 6 березня по 6 травня.
Як повідомляють у Кременчуцькій міській раді, протягом цього періоду комунальні підприємства, управляючі компанії, підприємства, установи та організації міста мають привести закріплені за ними території у належний санітарний стан.
У зазначений період планується ямковий ремонт доріг та тротуарів, порядкування території парків та скверів, роботи з очищення прибордюрної частини шляхів від піску та бруду, приведення у належний стан цоколів будинків, парканів, прибудинкових територій та дитячих майданчиків.
Також Центр телекомунікаційних послуг №2 ПФ ПАТ «Укртелеком», КП «Теплоенерго» , КП «Кременчукводоканал», Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго» повинні відновити асфальтове покриття в місцях виконання ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, які розташовано на території пішохідних зон вулиць міста, автошляхах, та забезпечити закриття відкритих колодязів на інженерних мережах зв’язку та тепло,- водо,- електропостачання, що перебувають на утриманні підприємств.
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