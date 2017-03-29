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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 03 29 17:13:07

У Кременчуці розшукали неповнолітнього Максима Сологуба

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27 березня до відділення поліції № 1 міста Кременчука ввечері звернулись батьки зниклого хлопця, який пішов на навчання та не повернувся.

Працівники ювенальної превенції відділення одразу ж почали пошукові заходи і вже наступного дня хлопця знайшли. Правоохоронцям неповнолітній пояснив, що перебував весь цей час у друзів. 

Наразі з юнаком проведели профілактичну бесіду виховного характеру, а батьків попередили про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

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