2017 03 29 17:13:07

У Кременчуці розшукали неповнолітнього Максима Сологуба

Працівники ювенальної превенції відділення одразу ж почали пошукові заходи і вже наступного дня хлопця знайшли. Правоохоронцям неповнолітній пояснив, що перебував весь цей час у друзів.

Наразі з юнаком проведели профілактичну бесіду виховного характеру, а батьків попередили про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.