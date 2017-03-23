2017 03 23 09:36:24

У Кременчуці планують реставрувати усі історичні будівлі

Міський голова Віталій Малецький підняв питання щодо необхідності проведення реставрації історичних будівель Кременчука. На сьогоднішній день тільки в центрі міста розташовані 3 таких об’єкти. Ці будинки мають цікаву історію та вишукану архітектуру, однак, через свій теперішній зовнішній вигляд є дещо невиразними та і нецікавими для огляду.