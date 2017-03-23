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Полтавщина, Суспільство



2017 03 23 09:36:24

У Кременчуці планують реставрувати усі історичні будівлі

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Міський голова Віталій Малецький підняв питання щодо необхідності проведення реставрації історичних будівель Кременчука. На сьогоднішній день тільки в центрі міста розташовані 3 таких об’єкти. Ці будинки мають цікаву історію та вишукану архітектуру, однак, через свій теперішній зовнішній вигляд є дещо невиразними   та і нецікавими  для огляду.

Як повідомляють у Кременчуцькій міськраді, керівник міста дав доручення своєму заступнику Дмитру Кравченку та керівникам відповідних служб розробити заходи або створити відповідні програми щодо проведення реставраційних робіт історичних будівель Кременчука. Він також зауважив, якщо для подальшого збереження цих будинків, що наразі є історичними пам’ятками, необхідно змінити їх статус, то  необхідно розпочинати цей процес.

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