MENU
Полтавщина, Спорт, Суспільство



2017 03 31 14:22:41

У Кременчуці планують реконструювати стадіон «Кредмаш» (ФОТО, ВІДЕО)

11034317-03-31-13-38-47-393

Після передачі ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» стадіон знаходиться у комунальній власності. Його матеріально-технічна база застаріла. Наразі кременчуцька влада має наміри вдихнути у стадіон нове життя і створити там умови для занять різними видами спорту за всіма європейськими стандартами. 

11034317-03-31-13-38-46-346

Міський голова Віталій Малецький та народний депутат України Юрій Шаповалов побували на стадіоні «Кредмаш», де обговорили питання реалізації проекту з його реконструкції. Маючи на балансі старий стадіон, прийняли рішення провести на ньому роботи з реконструкції з облаштуванням сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків волейбольними, баскетбольними та тенісними секціями, секторами для легкоатлетичних змагань, тощо. Цього року на розробку проектувальних матеріалів в міському бюджеті передбачено 400 тисяч гривень.

11034317-03-31-13-38-45-456

11034317-03-31-13-38-43-605

11034317-03-31-13-38-33-012

11034317-03-31-13-38-31-508

11034317-03-31-13-38-30-491

6883

Мітки:

Loading...

54 queries in 0,644 seconds.