2017 03 31 14:22:41

У Кременчуці планують реконструювати стадіон «Кредмаш» (ФОТО, ВІДЕО)

Після передачі ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» стадіон знаходиться у комунальній власності. Його матеріально-технічна база застаріла. Наразі кременчуцька влада має наміри вдихнути у стадіон нове життя і створити там умови для занять різними видами спорту за всіма європейськими стандартами.