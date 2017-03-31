У Кременчуці планують реконструювати стадіон «Кредмаш» (ФОТО, ВІДЕО)
Після передачі ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» стадіон знаходиться у комунальній власності. Його матеріально-технічна база застаріла. Наразі кременчуцька влада має наміри вдихнути у стадіон нове життя і створити там умови для занять різними видами спорту за всіма європейськими стандартами.
Міський голова Віталій Малецький та народний депутат України Юрій Шаповалов побували на стадіоні «Кредмаш», де обговорили питання реалізації проекту з його реконструкції. Маючи на балансі старий стадіон, прийняли рішення провести на ньому роботи з реконструкції з облаштуванням сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків волейбольними, баскетбольними та тенісними секціями, секторами для легкоатлетичних змагань, тощо. Цього року на розробку проектувальних матеріалів в міському бюджеті передбачено 400 тисяч гривень.
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