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Полтавщина, Суспільство



2017 03 07 16:12:44

У Кременчуці оздоровлюють зелені насадження

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Бригади КП «Благоустрій Кременчука» продовжують кронувати дерева. Розпочато  роботи з оздоровлення зелених насаджень було після зупинки руху  соку в них, а завершиться вони мають в квітні місяці, коли рух соку буде відновлено.

Місця зрізів озеленювачі обробляють фарбою, яка служить деревам певним  захистом.

Наразі роботи з формульної обрізки крон зелених насаджень виконують в різних мікрорайонах Кременчука та розподільчих смугах.

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