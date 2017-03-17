2017 03 17 16:03:54

У Кременчуці на пішохідному переході травмовано дівчинку

У Кременчуці травмовано 13-річну дівчинку-пішохода. Вона отримала ушкодження близько 14:10, під час руху на регульованому пішохідному переході, на перехресті вулиці Халаменюка та Першотравневої.

Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

За попередньою інформацією, дівчинку з незначними травмами госпіталізовано до лікарні. Відомо, що автомобіль ВАЗ-2110, під керуванням 54-річного чоловіка, рухався в напрямку залізничного вокзалу.

На даний час на місці працюють слідчий Кременчуцького відділу поліції та наряд управління патрульної поліції. Правоохоронці здійснюють перевірку обставин події.