У Котельві обговорили проект Генерального плану с. Стадниця
Відбулося громадське обговорення генерального плану с. Стадниця Ковалевської сільської ради.
Участь в обговоренні взяли завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Людмили Волотковської, начальник відділу Держгеокадастру в Котелевському районі Людмили Мяло, представники розробника генплану із Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Учасники активно обговорили проект плану та висловили свої пропозиції і зауваження. Вирішено затвердити генеральний план с.Стадниця Ковалевської сільської ради після врахування зауважень місцевих жителів, повідомили в Котелевській РДА.
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