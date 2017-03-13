2017 03 13 21:19:52

У Котельві обговорили проект Генерального плану с. Стадниця

Відбулося громадське обговорення генерального плану с. Стадниця Ковалевської сільської ради.

Участь в обговоренні взяли завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації Людмили Волотковської, начальник відділу Держгеокадастру в Котелевському районі Людмили Мяло, представники розробника генплану із Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка, Учасники активно обговорили проект плану та висловили свої пропозиції і зауваження. Вирішено затвердити генеральний план с.Стадниця Ковалевської сільської ради після врахування зауважень місцевих жителів, повідомили в Котелевській РДА.