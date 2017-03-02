У Кобеляках заборонили продавати алкоголь вночі

Рішення виконавчого комітету Кобеляцької міської ради«Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива ( крім безалкогольного ) на території м. Кобеляки» з 21.00 години вечора до 07.00 години ранкунабуло чинності.
рішення опублікували на сайті Кобеляцької міської ради.
У розпорядженні йдеться , про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) на території міста Кобеляки у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, у період з 21.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.
Як повідомили в Кобеляцькі міській раді, із паперовим текстом регуляторного акта можна ознайомитись за адресою : 39200 м.Кобеляки, вул.Касьяна, 29, Кобеляцька міська рада. Телефон для довідок: 3-18-92.
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