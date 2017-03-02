У кіберполіції назвали основну ціль, яку переслідують “групи смерті” для підлітків

Вони не знають, що основна мета цих “поводирів” – не в тому, що вони там розповідають, що вони хочуть показати, що дитина сильна, що вона – індивідуальність. Це все обман, спрямований на те, щоб отримати відео самогубства, – наголосив глава кіберполіції.