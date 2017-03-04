У Карлівці зникли таблички з іменами загиблих під час 2-ї світової війни
Учора до чергової частини Карлівського відділу поліції звернувся працівник благоустрою Карлівської міської ради.
Чоловік повідомив про те, що він виявив відсутність металевої таблички з написами імен загиблих під час Другої світової війни на пам’ятнику “Вічної пам’яті героям загиблих в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини”.
Пам’ятник розташований у місті Карлівка по вул. Сергія Нігояна.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановлюють всі обставини скоєного. Карл-2 Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
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