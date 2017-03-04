2017 03 04 08:46:37

У Карлівці зникли таблички з іменами загиблих під час 2-ї світової війни

Учора до чергової частини Карлівського відділу поліції звернувся працівник благоустрою Карлівської міської ради.

Чоловік повідомив про те, що він виявив відсутність металевої таблички з написами імен загиблих під час Другої світової війни на пам’ятнику “Вічної пам’яті героям загиблих в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини”.

Пам’ятник розташований у місті Карлівка по вул. Сергія Нігояна.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Працівники поліції встановлюють всі обставини скоєного.

Карл-2

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України (осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.