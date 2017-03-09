2017 03 09 19:21:42

У Карлівці відзначили 203 – річницю від дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні у Карлівці відбулися урочистості з нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

У заходах взяли участь виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації Сергій Барилко, голова районної ради Петро Світлик, секретар міської ради Людмила Милькова, представники трудових колективів, громадських організацій, засобів масової інформації, громадськість. Про це повідомили в Карлівській РДА.

Під час заходу учениця гімназії ім. Ніни Герасименко Юлія Дзьох продекламувала вірш «Тарасе, плачеш разом з нами…», а солістка районного Будинку культури Ірина Чумак заспівала пісню «Вітре, буйний».

Тарас Шевченко був і залишається головним символом боротьби за свободу і незалежність для всієї України.

Про геніального поета й талановитого художника Тараса Шевченка знає вся Україна, про нього знає весь світ.