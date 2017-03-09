2017 03 09 16:06:20

У Карлівці розкрили крадіжку телефону

До відділу поліції звернувся 33-річний місцевий житель одного із сіл Карлівського району та повідомив, що невідомий з приміщення його будинку викрав мобільний телефон «Philips».

Встановили, що телефон викрав 30-річний раніше судимий місцевий житель. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка поєднана з проникненням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Викрадений телефон вилучили та вже повернули власнику, про це повідомили у поліції.

