У Карлівці розкрили крадіжку телефону

До відділу поліції звернувся 33-річний місцевий житель одного із сіл Карлівського району та повідомив, що невідомий з приміщення його будинку викрав мобільний телефон «Philips».
Встановили, що телефон викрав 30-річний раніше судимий місцевий житель. За фактом крадіжки відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка поєднана з проникненням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Викрадений телефон вилучили та вже повернули власнику, про це повідомили у поліції.
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