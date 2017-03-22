2017 03 22 09:20:20
У ГУ ДФС у Полтавській області проводять заходи з протидії корупції
Як розповіли у відділі внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Полтавській області з метою упередження та профілактики вчинення працівниками органів державної фіскальної служби області корупційних правопорушень, працівниками відділу внутрішньої безпеки з початку 2017 року здійснено 43 профілактичних заходів.
За вказаний період органами прокуратури за матеріалами підрозділу розпочато 1 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, 1 особу притягнуто до кримінальної відповідальності, 1 справу скеровано для розгляду та прийняття рішення до суду.
Окрім того, складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ст.172-8 КУпАП та матеріали справи передано для розгляду та прийняття рішення до суду.
Проведено (ініційовано) 8 перевірок (службових розслідувань) за інформацією щодо можливих порушень вимог чинного законодавства працівниками органів ДФС, в тому числі 2 за зверненнями громадян. До органів прокуратури для прийняття рішення згідно Закону передано 3 матеріали.
На адресу керівників підрозділів внесено 2 подання про усунення виявлених перевірками недоліків, 2 працівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності, винесено 1 офіційне застереження про недопущення протиправної поведінки.
Заступник начальника управління-начальник відділу комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області В.В.Захарченко
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