2017 03 22 09:20:20

У ГУ ДФС у Полтавській області проводять заходи з протидії корупції

Як розповіли у відділі внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Полтавській області з метою упередження та профілактики вчинення працівниками органів державної фіскальної служби області корупційних правопорушень, працівниками відділу внутрішньої безпеки з початку 2017 року здійснено 43 профілактичних заходів.

За вказаний період органами прокуратури за матеріалами підрозділу розпочато 1 кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України, 1 особу притягнуто до кримінальної відповідальності , 1 справу скеровано для розгляду та прийняття рішення до суду.

Окрім того, складено протокол про вчинення адміністративног о правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ст.172-8 КУпАП та матеріали справи передано для розгляду та прийняття рішення до суду.

Проведено (ініційовано) 8 перевірок (службових розслідувань) за інформацією щодо можливих порушень вимог чинного законодавства працівниками органів ДФС, в тому числі 2 за зверненнями громадян. До органів прокуратури для прийняття рішення згідно Закону передано 3 матеріали.

На адресу керівників підрозділів внесено 2 подання про усунення виявлених перевірками недоліків, 2 працівника притягнуто до дисциплінарної відповідальності , винесено 1 офіційне застереження про недопущення протиправної поведінки.

Заступник начальника управління-начальник відділу комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Полтавській області В.В.Захарченко