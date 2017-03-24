2017 03 24 10:46:26

У Гребінці пройшов кущовий семінар актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині

23 березня у місті Гребінка відбувся кущовий семінар на тему: «Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині».

У цьому році це перший захід такого формату. Протягом минулого року подібні семінари проведені у містах Миргороді, Лубнах, селищах Машівка та Нові Санжари у рамках реалізації Програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки, за ініціативи Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області, Полтавської обласної ради та за підтримки Полтавської обласної державної адміністрації.

Метою семінарів є посилення правової спроможності територіальних громад, сприяння оптимізації доступу громадян до надання безоплатної правової допомоги. Слухачами семінару стали селищні, сільські голови, секретарі відповідних рад, представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, голови та члени громадських рад при адміністраціях Гребінківського, Пирятинського та Оржицького районів Полтавської області.

Відкриття заходу відбулося за участю заступника голови Полтавської обласної державної адміністрації Олега Пругла, заступника керівника апарату-керуючої справами виконавчого апарату Полтавської обласної ради Оксани Черкас, директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександра Черчатого. З вітальним словом до учасників семінару також звернулися також очільники місцевої влади.

Учасники заходу заслухали доповіді представників системи БВПД області щодо виконання основних завдань Регіонального та місцевих центрів у напрямку забезпечення надання безоплатної правової допомоги, реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу» на регіональному рівні. Відзначено, що уведення в дію з 5 січня 2017 року змін до Закону України «Про правову допомогу» значно полегшило доступ громадян до безоплатної первинної та вторинної правової допомоги.

Під час заходу керівник системи БВПД області звернув увагу присутніх на пріоритетні напрями роботи у поточному році. Так, діяльність системи буде спрямована на вивчення потреб територіальних громад у правовій та методичній допомозі; координацію та методичне забезпечення роботи юристів органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав громадян; проведення кущових та інших семінарів з питань посилення правової спроможності територіальних громад та забезпечення захисту прав громадян; завершення розробки та прийняття змін до програм правової освіти населення чи спеціальних програм надання правової допомоги з виділенням цільових коштів; організацію та проведення на рівні територіальних громад комунікативних заходів, спрямованих на інформування громадськості про систему правової допомоги та механізми захисту їх прав; забезпечення висвітлення інформації про права громадян та механізми їх захисту у ЗМІ.

Слухачі мали змогу ознайомитися не лише з системою надання правової допомоги в регіоні, а й з актуальними правовими питаннями, зокрема: забезпеченням дотримання прав затриманих осіб правоохоронними органами, сприяння зайнятості громадян, їх пенсійному забезпеченню та соціальному захисту.

Доповідачами з основних питань виступили представники постійних партнерів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області –Полтавського обласного центру зайнятості, Головного управління Національної поліції у Полтавській області, Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області.

З актуальними питаннями проходження служби в органах місцевого самоврядування ознайомив слухачів Артем Тімощук, заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Полтавській та Кіровоградській областях. Розкрито особливості правового статусу посадових осіб органів місцевого самоврядування, специфіку проходження та припинення служби в ОМС, матеріального та соціально-побутового забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

З метою забезпечення оптимального надання безоплатної правової допомоги у регіоні серед учасників семінару провели анкетування та розповсюдили буклети, що стосуються системи БВПД в Полтавській області та інституцій,що здійснюють захист прав та інтересів громадян.