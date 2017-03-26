2017 03 26 18:13:59

У Гадячі відбувся турнір з волейболу серед ветеранів 40 років і старші

Вчора в спортзалі ВПАУ за підтримки Гадяцької районної ради та Гадяцької районної державної адміністрації відбувся турнір з волейболу серед ветеранів 40 років і старші. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації Сергій Бондаренко Вчора в спортзалі ВПАУ за підтримки Гадяцької районної ради та Гадяцької районної державної адміністрації відбувся турнір з волейболу серед ветеранів 40 років і старші. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації

В змаганнях взяли участь 5 команд з Гадяча, Зінькова, Липової Долини та сіл Красної Луки, Веприка. Перед початком змагань з привітальними словами виступили перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації Сергій Бондаренко та голова Гадяцької районної ради Володимир Нікітенко, які побажали командам успіху та перемог.

За підсумками змагань переможцем стала команда «Нива» Красна Лука, на другому місці команда Гадяч, треті – «Колос» Веприк . Команда переможець нагороджена кубком та грамотою, призери та учасники –грамотами. Кожна команда нагороджена цінними подарунками.

Переможця, призерів та учасників змагань нагороджував перший заступник голови Гадяцької районної державної адміністрації Сергій Бондаренко.