2017 03 14 17:05:05

У фіналі “Євробачення” Україна виступить під 22 номером

Щорічна зустріч голів делегацій країн-учасниць Євробачення днями відбулася в Києві – місті, що приймає цьогорічний пісенний конкурс. Під час триденного візиту до української столиці представники країн-учасниць відвідали головну арену травневих шоу – Міжнародний виставковий центр, познайомилися з командою організаторів, а також провели робочу зустріч, під час якої ознайомилися з основними аспектами підготовки Євробачення-2017. “Ми презентували свою готовність до Євробачення під час зустрічі голів делегацій. Пісенний конкурс – грандіозне шоу, яке потребує співпраці всіх делегацій і я вдячний представникам країн-учасниць, що долучились до наших робочих зустрічей. Протягом останніх чотирьох тижнів до нашої команди приєдналося 220 українських та іноземних фахівців, і разом ми продовжуємо активну підготовку до Євробачення-2017”, – розповів заступник керівника Національної суспільної телерадіокомпанії Павло Грицак. Під час робочих зустрічей у Києві організатори цьогорічного Євробачення розповіли про дизайн сцени, її технічні характеристики, можливі спецефекти та графіку, про подробиці травневих шоу та продакшену. Також гості були ознайомлені з організацією роботи основної команди під час тижнів Євробачення-2017 і з планом спеціальних подій в рамках пісенного конкурсу. Окрема доповідь організаторів була присвячена питанню безпеки.



“З досвіду минулорічного Євробачення в Стокгольмі я знаю наскільки непросто підготувати таке шоу. Під час візиту до Києва я переконалася, що українська команда організаторів чудово справляється з цим завданням. Мені дуже сподобався Міжнародний виставковий центр. Це чудове місце для шоу, там достатньо простору для сцени і я впевнена, що таку арену можна дуже добре облаштувати. Мені також сподобався сам Київ. Місто дуже красиве і я з нетерпінням чекаю травня, щоб повернутися сюди знову”, – зазначила голова делегації Швеції Марі Рубергер (Mari Ryberger).

Зустріч голів делегацій країн-учасниць Євробачення традиційно проходить у березні та дозволяє командам краще підготуватися до участі в конкурсі. Голова делегації – це керівник всієї команди, яка представляє країну. До складу делегації входить виконавець, бек-вокалісти, автори пісні, танцівники чи інші артисти, задіяні у виступі, голова преси та інші. Саме голова делегації координує всю команду та є контактною особою для Європейської мовної спілки й організаторів конкурсу.

Наприкінці засідання голів делегацій країн-учасниць цьогорічного Євробачення було визначено, під яким порядковим номером у фіналі конкурсу виступатиме представник країни-господарк и. За результатами короткого жеребкування Україна отримала 22-й номер. Головою української делегації цього року є Олександр Косяченко.

Нагадаємо, що півфінали 62-го за ліком пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня.