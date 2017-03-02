У Facebook стартував флеш-моб, присвяченний 90-річчю української анімації
У Facebook стартував флешмоб, присвячений 90-річчу української анімації: його приурочено до 90-літнього ювілею одного з перших українських фільмів «Казка про солом’яного бичка»,створеного основоположником вітчизняної анімації В’ячеславом Левандовським. Про це пише Cultprostir.ua.
Учасникам флешмобу пропонується викласти епізод з улюбленого українського мультфільму з мітками #УлюбленийМультик#НашійАнімації90. До мультиплікаційної ініціативи, серед інших кіноманів, вже долучилися музиканти Едуард Приступа (Діля) та Олександр Положинський.
« “90 років українській анімації” як концепт – це для мене це дуже надихаюча ідея. Це про історію анімації, про те, що ти не один, про моє дитинство, про вчителів. Це моя впевненість в тому, що те, що я роблю, було і буде необхідно. Той факт, що майбутня ретроспектива українських анімаційних картин, знятих у різних техніках, стартувала з флешмоба – спроба багатьом нагадати про вітчизняну анімацію. Мені точно нагадувати не потрібно, але людей це до спільноти залучає. «90 років українській анімації» – це один з дослідницьких проектів Івана Капітонова та Лілії Іволги. Той факт, що його старт співпав із появою Української Анімаційної Асоціації, для мене символічно. Думаю, флешмоб та ретроспектива нас ще більше об’єднають», – розповіла Cultprostir Олена Голубева, продюсер студії “Червоний собака”, виконавчий директор Української Анімаційної Асоціації.
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