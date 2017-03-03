2017 03 03 22:23:50

У дитсадку Лохвиці відкрили «Оздоровчу вітальню»

Аби запобігти захворюванню дітей та з метою оздоровлення в ДНЗ№1 «Теремок» в Лохвиці створили .

Про це повідомили в прес-службі Лохвицької міської ради.

Там старші медичні сестри з дітьми старших та середніх груп щоденно проводять різні види масажу (парний, точковий, пальчиковий, масаж ступнів ніг на масажерах, самомасаж). Також там застосовують сольову лампу.

Діти виконують різноманітні вправи дихальної гімнастики, щоб повітря, насичене морською сіллю, проникло глибше в легені. Лікувальний ефект соляної лампи успішно поєднуємо з різними видами масажів.